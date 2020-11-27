«Это не шоу»: начались съёмки нового сезона «Холостяка» с Тимати

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В Дубае началась работа над восьмым сезоном проекта телеканала ТНТ по поиску второй половинки. На этот раз «холостяк», рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, уже познакомился с претендентками на свою руку и сердце. Об этом рассказали продюсеры шоу.

По их словам, число девушек, желающих принять участие в «Холостяке» оказалось рекордным из-за участия в проекте рэпера. При этом организаторы пообещали много интересного в новом сезоне. Тимати больше, чем его предшественники будет общаться с претендентками, а изюминкой шоу станут свидания на вылет. При этом продюсеры делают ставку на искренность Тимати.

Тимур понял, что это не шоу, а большая часть его жизни с самого начала съёмок, — утверждают продюсеры, пишет портал Teleprogramma.pro.

Пандемия коронавируса, однако, повлияла и на шоу «Холостяк». Из-за положительного ПЦР-теста выбыла одна из прошедших кастинг участниц. У красавицы поднялась температура и её отправили домой. Кроме того, пока неизвестно, кто станет ведущим проекта.

11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира. Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Решетова пошутила над Тимати, выложив фото сына с красной розой, которая является символом шоу «Холостяк».