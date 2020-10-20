Решетова пошутила над Тимати, выложив фото сына с красной розой

https://static.news.ru/photo/0257c6d8-12ad-11eb-97a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: volkonskaya.reshetova/Instagram.com

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась с подписчиками новой фотографией сына.

Модель опубликовала в своём Instagram снимок, на котором маленький Ратмир играет с красной розой.

Холостяк. 9 сезон, — пошутила она.

Красная роза является символом шоу «Холостяк». Жених каждую программу дарит этот цветок девушкам, которые остаются в проекте.

volkonskaya.reshetova/Instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что Тимати стал новым героем шоу «Холостяк».

11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира. Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star.