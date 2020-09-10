Тимати и Анастасия Решетова расстались

https://static.news.ru/photo/36a1f28c-f409-11ea-967c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова и Тимати Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Российский рэпер Тимати и его девушка, модель Анастасия Решетова, расстались. Они были в отношениях с 2014 года.

О разрыве с рэпером Решетова сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди».

Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое, и это было прекрасно! — написала модель.

Решетова выразила надежду на то, что ей и Тимати удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

В августе Тимати отметил своё 37-летие на озере Кезенойам в одиночку. Пара рассталась на период отдыха в середине лета, Тимати съездил с матерью в Грецию, писал NEWS.ru.