Тимати отпраздновал день рождения без жены и сына

https://static.news.ru/photo/098f7c9c-df5f-11ea-b37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимати отметил своё 37-летие на озере Кезенойам в одиночку: его гражданская жена и сын проводят время у отца рэпера во Франции. Пара рассталась на период отдыха в середине лета, Тимати съездил с матерью в Грецию.

Рэпер вернулся из-за границы недавно, но уже в свой день рождения, 15 августа, снова был на борту частного самолёта. Там он задул свечку на праздничном торте. Позже музыкант опубликовал кадры, как отмечает день рождения с друзьями на природе.

Избранница Тимати, Анастасия Решетова, с утра поздравила Тимати с праздником. Она нарядила сына Ратмира в шорты и футболку с надписью «Я люблю папу».

Вперёд в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Ещё раз с твоим днем, кот. Мы рядом! — поздравила Решетова рэпера.

Поклонники стали недоумевать, почему Тимати отмечает праздник вне семьи. Саму Решетову обвинили в том, что она «очень сухо» поздравила отца своего ребёнка с праздником. Фанаты Тимати остались в недоумении от его поступка.

«А говорил, что рождение сына — главное событие прошлого года... И полетел отдыхать без сына и своей молодой, красивой жены», «А разве вы не будете рядом в его день? Очень странно», написали поклонники в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из основателей лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) не позвал на крестины своей дочки Адрианы рэпера Тимати. Крёстным отцом стал их третий сооснователь — Вальтер Леруссе.