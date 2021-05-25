«Это аморально!»: слова Сябитовой о курортных романах возмутили Сеть

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова попала под шквал критики после рассуждений в Instagram на тему курортных романов. Пользователей Сети возмутили её слова о том, что измена во время отдыха — это нормальное явление. Многие поклонники обвинили сваху в пропаганде непристойного поведения, намекнув, что у неё аморальное поведение.
Любой роман на стороне — это аморально! Особенно когда женщина изменяет. Дома муж, дети, а она побежала! И такая каждая вторая! Как не стыдно! — написал один из подписчиков.
Некоторые отметили, что Сябитовой в её «нежном возрасте» просто неприлично писать такие посты. Пользователи также попросили ведущую не путать любовь с блудом.
Однако нелестные комментарии не испортили настроение свахе, а также не помогли ей изменить свою позицию.
Люди, которые отвергают курортные романы, вы такие смешные. Можно подумать, у вас их не было? — написала она, сопроводив сообщение смеющимся смайликом.
Ранее Сябитова заявила, что курортные романы являются отдушиной в серой жизни россиянок. Ведущая считает, что романы на курорте приносят эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день праздник.