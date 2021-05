«Это аморально!»: слова Сябитовой о курортных романах возмутили Сеть

Фото: rsyabitova/vk.com

Анастасия Андреева

Певица Алёна Свиридова предупредила старшеклассников об опасности употребления алкоголя, рассказав о своём выпускном. Состояние на празднике сравнимо с «алкогольным угаром», считает звезда. Её слова приводит Пятый канал.

По словам артистки, на балу она исполнила вместе с ВИА песню Boney M «Never Change Lovers In The Middle Of The Night». Зрителям понравился номер, однако в итоге мероприятие закончилось...