Ведущая Первого канала назвала курортные романы отдушиной россиянок

Ведущая программы на Первом канале «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что курортные романы являются отдушиной в серой жизни россиянок. В своём посте в Instagram известная сваха порассуждала об их значении.
Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа, — написала она под фотографией, на которой издали снята пара, сидящих за столом при свечах.
Ведущая считает, что романы на курорте приносят эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.
По мнению телеведущей, курортная обстановка соответствует тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести». Сваха пояснила, что осознание краткосрочности отношений и возможность не раскрывать своё настоящее лицо играют в этом значительную роль.
На днях Сябитова рассказала, что на самом деле происходит на съёмках программы «Давай поженимся!». Также она сообщила, как происходит взаимодействие с героями передачи.