Ведущая Первого канала назвала курортные романы отдушиной россиянок

https://static.news.ru/photo/04490c02-bd9f-11eb-af8c-96000091f725_660.jpg Фото: syabitova_roza/instagram.com

Ведущая программы на Первом канале «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что курортные романы являются отдушиной в серой жизни россиянок. В своём посте в Instagram известная сваха порассуждала об их значении.

Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?! Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа, — написала она под фотографией, на которой издали снята пара, сидящих за столом при свечах.

Ведущая считает, что романы на курорте приносят эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.

По мнению телеведущей, курортная обстановка соответствует тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести». Сваха пояснила, что осознание краткосрочности отношений и возможность не раскрывать своё настоящее лицо играют в этом значительную роль.

На днях Сябитова рассказала, что на самом деле происходит на съёмках программы «Давай поженимся!». Также она сообщила, как происходит взаимодействие с героями передачи.