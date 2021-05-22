Сябитова сообщила, что на самом деле творится на съёмках «Давай поженимся!»

https://static.news.ru/photo/2715c5b8-bbba-11eb-b787-96000091f725_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» и самая известная сваха России Роза Сябитова на своей официальной странице в Instagram рассказала, что на самом деле происходит на съёмках программы. Также она сообщила, как происходит взаимодействие с героями передачи.

По словам Сябитовой, стандартные съёмки занимают три дня. В день отрабатывается примерно по четыре программы. Следовательно, ведущие знакомятся с 76 людьми, как подсчитала сваха.

Большинство из вас меня спрашивают: «А помните героиню, которая была у вас 15 марта 2018 года в красном платье в белый горох?» Дорогие мои. Не помню. Я иногда забываю имена людей, которые только что сидели передо мной. Поэтому использую специальные подсказки с данными участников, — рассказала она.

Ранее Сябитова объяснила, почему некоторые женщины интересуются мужчинами со «специфическими особенностями биографии» — алкоголиками, наркоманами и тиранами. О причинах подобных предпочтений звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Журналистка призвала избегать серьёзных отношений с такими партнёрами. Если женщины это осознают, при этом «не важно, сколько потребуется времени», они смогут спасти себя и своё будущее. Для этого им просто нужно вовремя остановиться.