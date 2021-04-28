Сябитова рассказала, почему женщины выбирают алкоголиков и тиранов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская телеведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему некоторые женщины интересуются мужчинами со «специфическими особенностями биографии» — алкоголиками, наркоманами и тиранам. О причинах подобных предпочтений звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Почему женщины это делают (выбирают в алкоголиков, наркоманов и тиранов. — NEWS.ru): возраст, несносные отношения с родителями, желание убежать из дома куда угодно и к кому угодно, отсутствие собственного жилья, наличие у мужчины больших денег, — считает Сябитова.

Журналистка призвала избегать серьёзных отношений с такими партнёрами. Если женщины это осознают, при этом «не важно, сколько потребуется времени», они смогут спасти себя и своё будущее. Для этого им просто необходимо вовремя остановиться.

Если же, всё понимая [женщина] пойдёт на риск, она, как минимум, будет знать кто виноват, и кого винить в возникновения проблем, — отметила звезда.

Сябитова посоветовала объективно оценивать избранников, если, конечно, «любовная эйфория» не достигла критических значений.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская в интервью «Собеседнику» прокомментировала требование супруга Алексея Плаксина о разделе имущества. По словам певицы, бывший возлюбленный, с которым она прожила 13 лет, хочет уничтожить её. Артистка заявила, что желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого. Решать вопрос она будет согласно закону.