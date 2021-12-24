Ещё две женщины обвинили Криса Нота в домогательствах

Звезду сериала «Секс в большом городе» обвинили в сексуальном насилии ещё две женщины. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным издания Hollywood reporter, исполнительница музыки кантри подверглась домогательствам и насилию со стороны американского актёра в 2002 году, когда она работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Девушка была знакома с актёром с 1998 года, и у неё не вызвало подозрение предложение актёра подвезти её до дома. Когда они добрались до её квартиры, Нот, по словам Джентил, начал силой целовать её и «касаться груди». После отказа актёр пообещал разрушить её карьеру, если она кому-то расскажет о произошедшем.

По словам адвоката женщины, возбудить дело против Нота по данному эпизоду нельзя в связи с истечением срока давности. Но юрист надеется, что огласка поспособствует изменению законодательства в части вопросов сексуального насилия.

Также Нота обвинила в сексуальных домогательствах актриса, выступавшая четыре сезона в качестве дублёрши героини Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе». Об этом сообщает Independent. По словам актрисы, она хорошо помнит «токсичное поведение» актёра. Свой рассказ о домогательствах она опубликовала ещё в феврале, но в свете недавних событий решила присоединиться к хору обвинителей.

Ранее три женщины обвинили актера Криса Нота в сексуальных домогательствах. На фоне обвинений актёра уволили из сериала «Уравнитель».