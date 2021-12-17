Звезду «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

Американского актёра Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», обвинили в сексуальном насилии. По словам пострадавших женщин, эти случаи якобы произошли в 2004 и 2015 годах. Сам актёр все обвинения отвергает, утверждая, что встречи происходили по обоюдному согласию, сообщает Hollywood Reporter.

Как рассказала 31-летняя женщина под псевдонимом Зои, в 2004 году Нот изнасиловал её, когда она работала в одной из фирм в Лос-Анджелесе, с которой сотрудничал актёр. По её словам, рассказать, кто именно её изнасиловал, она тогда побоялась, опасаясь увольнения.

Когда я увидела, что он снова сыграл роль в «Сексе в большом городе», это вывело меня из себя, — поделилась пострадавшая.

По словам второй женщины, Лили, она встретила Нота в 2015 году, когда работала в ночном клубе. Артист якобы изнасиловал её у себя дома, куда пригласил после ресторана.

Актёр все эти обвинения назвал ложью. По его словам, встречи с людьми, с которыми он виделся многие годы назад, происходили по обоюдному согласию.

Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад — «нет» всегда означает «нет» — это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин, — заявил актёр.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на ТВ с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.

Ранее кубинка Мавис Альварес заявила, что её изнасиловал бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона. Инцидент якобы произошёл 20 лет назад, когда женщина жила со звездой мирового футбола и параллельно лечилась от наркотической зависимости.