Звезду «Секса в большом городе» уволили из сериала «Уравнитель»

Актёр Крис Нот больше не будет сниматься в телесериале «Уравнитель», сообщает портал Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Television и телеканала CBS. Это решение было принято вскоре после того, как несколько женщин обвинили актёра в сексуальном насилии. В сериале Нот играл бывшего директора ЦРУ и друга главной героини в исполнении Куин Латифы.

Предполагается, что актёр появится ещё в одном эпизоде «Уравнителя».

Коллеги Нота по сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис поддержали жертв сексуального насилия, поблагодарили женщин за смелое признание и добавили, что очень «опечалены» поведением Криса, сыгравшего идеального Мистера Бига.

Ранее 31-летняя женщина под псевдонимом Зои рассказала, что в 2004 году Нот изнасиловал её, когда она работала в одной из фирм в Лос-Анджелесе, с которой сотрудничал актёр. По её словам, тогда она не стала сообщать, кто именно её изнасиловал, так как опасалась увольнения.

Ещё одна женщина, которую зовут Лили, встретила Нота в 2015 году, когда работала в ночном клубе. Артист якобы изнасиловал её у себя дома, куда пригласил после ресторана. Сам актёр назвал обвинения ложью, заявив, что встречи происходили по обоюдному согласию.