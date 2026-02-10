Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 03:20

Эксперт по отделке раскрыл изюминку особняка Лепса за 550 млн рублей

Эксперт по отделке Орехов назвал микс масштаба и качества изюминкой дома Лепса

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дом певца Григория Лепса на Новорижском шоссе в Подмосковье — это уникальное сочетание масштаба и качества, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. Однако, по его словам, интерьер может вызвать вопросы у людей, склонных к минимализму.

Внутри резиденция Лепса устроена как большая, хорошо собранная система: много воздуха, широкие проходы, высокие потолки, панорамные окна, длинные оси взгляда, где интерьер работает вместе с архитектурой. Внутри видно редкое качество: масштаб сочетается с дисциплиной в материалах и планировке, поэтому грамотная настройка деталей даст ощущение нового дома без капитального перелома всей идеи. Основная линия отделки читается сразу: дерево теплых тонов на полу и в потолочных плоскостях, камень и мрамор в акцентных зонах, крупные гладкие поверхности стен без дробного декора. За счет этого даже очень крупные помещения воспринимаются цельно, — поделился Орехов.

Он обратил внимание на то, что некоторые зоны дома выполнены в клубном стиле: бильярдная с мягкими элементами, просторные гостиные и спа с бассейном. По словам эксперта, для таких помещений особенно важна практичная отделка. Он также указал, что фотографии дома демонстрируют стремление к уровню, характерному для гостиниц.

Гостиная решена вокруг большой модульной посадки: диванная группа задает ритм, а низкие столы и мягкий ковер собирают композицию в центр. Свет выстроен слоями: потолочные группы для общего сценария, локальные подвесы и торшеры для вечернего режима. В кабинете и библиотечных пространствах заметна любовь к коллекционированию: плотная развеска графики, витрины, предметы с историей. Это сильный ход, если владелец действительно живет с коллекцией, и спорный, если новому хозяину ближе минимализм: тогда визуальная нагрузка начнет утомлять, — добавил Орехов.

Ранее агент элитной недвижимости Диана Достовалова заявила, что особняк Лепса в Подмосковье можно приобрести за 550 млн рублей. По ее словам, в доме семь спален, 10 санузлов и несколько сезонных гардеробных.

Григорий Лепс
шоу-бизнес
певцы
артисты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как избежать ревности между братьями и сестрами
В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока
Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста
В Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов
Эксперт по отделке раскрыл изюминку особняка Лепса за 550 млн рублей
Землетрясение в Краснодарском крае 10 февраля: разрушения, что известно
В российском регионе произошло землетрясение
Аэропорт в Калуге ввел временный режим ограничений
«Бывает, карты блокируют зря»: Аксаков о мошенниках, цифровом рубле, ценах
Ученик открыл стрельбу в школе и ранил ребенка
В США самолет врезался в машины при посадке на автомобильную дорогу
Раскрыт факт о пособнице покушения на генерала Алексеева
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию под Сумами
Двух девушек оштрафовали за оскорбительное видео про жителей Белгорода
Россияне стали массово отменять самозапреты на кредиты: что это значит
Карасин объяснил, чего добиваются Европа и НАТО на Украине
Эфиопия пустила российские маркетплейсы на свой рынок
Петербуржец напугал соседей с игрушечным автоматом
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по улучшению «Почты России»
Роман с Долиной, Пугачева, извинения Градского: как живет Сергей Пенкин
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.