Эксперт по отделке раскрыл изюминку особняка Лепса за 550 млн рублей

Дом певца Григория Лепса на Новорижском шоссе в Подмосковье — это уникальное сочетание масштаба и качества, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. Однако, по его словам, интерьер может вызвать вопросы у людей, склонных к минимализму.

Внутри резиденция Лепса устроена как большая, хорошо собранная система: много воздуха, широкие проходы, высокие потолки, панорамные окна, длинные оси взгляда, где интерьер работает вместе с архитектурой. Внутри видно редкое качество: масштаб сочетается с дисциплиной в материалах и планировке, поэтому грамотная настройка деталей даст ощущение нового дома без капитального перелома всей идеи. Основная линия отделки читается сразу: дерево теплых тонов на полу и в потолочных плоскостях, камень и мрамор в акцентных зонах, крупные гладкие поверхности стен без дробного декора. За счет этого даже очень крупные помещения воспринимаются цельно, — поделился Орехов.

Он обратил внимание на то, что некоторые зоны дома выполнены в клубном стиле: бильярдная с мягкими элементами, просторные гостиные и спа с бассейном. По словам эксперта, для таких помещений особенно важна практичная отделка. Он также указал, что фотографии дома демонстрируют стремление к уровню, характерному для гостиниц.

Гостиная решена вокруг большой модульной посадки: диванная группа задает ритм, а низкие столы и мягкий ковер собирают композицию в центр. Свет выстроен слоями: потолочные группы для общего сценария, локальные подвесы и торшеры для вечернего режима. В кабинете и библиотечных пространствах заметна любовь к коллекционированию: плотная развеска графики, витрины, предметы с историей. Это сильный ход, если владелец действительно живет с коллекцией, и спорный, если новому хозяину ближе минимализм: тогда визуальная нагрузка начнет утомлять, — добавил Орехов.

Ранее агент элитной недвижимости Диана Достовалова заявила, что особняк Лепса в Подмосковье можно приобрести за 550 млн рублей. По ее словам, в доме семь спален, 10 санузлов и несколько сезонных гардеробных.