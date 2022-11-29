«Подбирают новые таблетки»: невестка Светличной о госпитализации актрисы Невестка Светличной подтвердила госпитализацию актрисы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Светлана Светличная

Невестка Светланы Светличной Ольга подтвердила сообщения о том, что актриса была госпитализирована. В беседе с «360» она рассказала, что ей меняют терапию и подбирают новые таблетки.

Все стабилизируют, сейчас заменят ей терапию. Подберут, может, ей новые таблетки. <...> Неважно, что диагностировали. Она что, одна болеет какими-то болезнями? Нет. Она такой же человек, и точно так же устроена, как и все мы. Мы тоже не знаем, что нас вообще ждет, — сказала Ольга.

Ранее Telegram-канал «Звездач», сославшись на сына Светличной Алексея Ивашова, сообщил, что актриса оказалась в психиатрической больнице. По его словам, общее состояние матери оценивается как нормальное. В ответ на это Ольга заявила, что ее муж не понял, чего от него хотели журналисты.

Муж у меня не понял, что у него спросили. Ну уже обзвонились, ну сколько можно, — высказалась невестка Светличной.

Ранее внучка Светличной Мария Ивашова сообщила в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале, что актриса в конце октября попала в больницу. По ее словам, 81-летняя звезда киноэкрана проходила лечение в нейрохирургической реанимации. Однако в разговоре с NEWS.ru другая родственница актрисы заявила, что информация о реанимации устаревшая.

Сын Светличной рассказал, что предлагал матери обследоваться у психиатра. Он жаловался на «плохой характер» актрисы и ее нежелание принимать какую-либо помощь.