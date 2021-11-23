Внучка Светличной рассказала, что актриса попала в реанимацию

Актриса Светлана Светличная в конце октября попала в больницу, сообщила в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале её внучка Мария Ивашова. По её словам, 81-летняя звезда киноэкрана проходит лечение в нейрохирургической реанимации. Однако в разговоре с NEWS.ru другая родственница актрисы заявила, что информация о реанимации — устаревшая.

Как рассказала внучка aктрисы Мария Ивашова, актриса вызвала скорую помощь сама, почувствовав себя плохо. Родные застали только машину, на которой увезли звeзду.

Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Её положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом, — заявила внучка.

Однако жена сына Светличной в разговоре с NEWS.ru рассказала, что актриса действительно была госпитализирована, но куда именно, не уточнила. По её словам, артистка проходит плановое лечение.

Ранее сын Светланы Светличной, которая была найдена полицией на съёмках телешоу после нескольких дней поисков, рассказал, как предлагал матери обследоваться у психиатра.