Сын вернувшейся домой Светличной захотел отправить её к психиатру

Алексей Ивашов, сын пропавшей несколько дней назад Светланы Светличной, которая была найдена накануне полицией на съёмках телешоу, признался NEWS.ru, что предлагал матери пройти лечение у психиатра. По словам мужчины, сейчас актриса уже находится дома. Он пожаловался на «плохой характер» матери и её нежелание принимать какую-либо помощь.

Я знаю, что она вернулась домой, но больше не общаюсь с ней. Я очень устал. Она ходит, она разговаривает, она нормальный человек. Да, её пошатывает иногда. Но что я могу? Ничего. У неё своя, отдельная квартира, — рассказал сын актрисы.

Алексей Ивашов не согласился с мнением подруги Светличной Инны Выходцевой о том, что в исчезновении матери есть его вина. Он признался, что много раз нанимал для актрисы сиделок, но та «выгоняла их через день».

Были у неё сиделки, и не одна. 10 или больше. Мы нанимали. Она их выгоняет через день, ей очень трудно угодить, — отметил Ивашов.

Нестабильное психологическое состояние и странное поведение Светланы Светличной, уже не раз уходившей из дома, сын актрисы объяснил болезнью звезды советского кино и её «плохим характером».

Это и болезнь, и плохой характер, который усугубился из-за болезни. Лечиться мы ей предлагали — она не хочет. А сам я не могу ей помочь. Я не психиатр, ничего сделать не могу. Честно говоря, у меня в отношении неё уже опустились руки, — добавил наследник актрисы.

Ранее председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев дал интервью NEWS.ru, в котором обратился к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с результатом поисков «пропавшей» ранее Светланы Светличной.