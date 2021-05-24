Джастин Бибер сбрил дреды после обвинений в расизме

Бибер сменил имидж на фоне обвинений в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением) после того, как он месяц ходил с дредами. По мнению обрушившихся с критикой интернет-пользователей, певец не имел права делать такую причёску, так как он не принадлежит к негроидной расе.
Ранее американская модель Кендалл Дженнер подверглась нападкам в Сети из-за опубликованной в Instagram рекламы текилы. Звезду обвинили в оскорблении мексиканцев. На коммерческих фото и видео 25-летняя знаменитость, одетая в ковбойскую шляпу, белую футболку и синие джинсы, стоит рядом с лошадью.