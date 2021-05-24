Джастин Бибер сбрил дреды после обвинений в расизме

https://static.news.ru/photo/26fce544-bc81-11eb-8153-96000091f725_660.jpg Джастин Бибер Фото: instagram.com/justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер сбрил волосы после обвинений со стороны интернет-пользователей в том, что его дреды оскорбляют негроидную расу. Фотографию с новой причёской он показал в Instagram.

На снимке 27-летний поп-исполнитель позирует вместе со своей супругой, моделью Хейли Бибер.

Счастливого воскресенья, — написал музыкант.

Многие поклонники поддержали решение Бибера, отметив, что с такой причёской ему намного лучше.

Спасибо, что избавился от дредов, — поблагодарил один из фанатов.

Бибер сменил имидж на фоне обвинений в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением) после того, как он месяц ходил с дредами. По мнению обрушившихся с критикой интернет-пользователей, певец не имел права делать такую причёску, так как он не принадлежит к негроидной расе.

Ранее американская модель Кендалл Дженнер подверглась нападкам в Сети из-за опубликованной в Instagram рекламы текилы. Звезду обвинили в оскорблении мексиканцев. На коммерческих фото и видео 25-летняя знаменитость, одетая в ковбойскую шляпу, белую футболку и синие джинсы, стоит рядом с лошадью.