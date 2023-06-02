Документы о французском гражданстве Земфиры исчезли с сайта суда Парижа

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Земфира

С сайта Коммерческого суда Парижа исчезли документы о французском гражданстве российской певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает Telegram-канал Mash. Ранее в выписке из реестра о регистрации коммерческой компании в Париже у исполнительницы было указано, что она является гражданкой Франции.

У совладелицы бизнеса, актрисы Ренаты Литвиновой было указано только российское гражданство.

Земфира опровергала сообщения СМИ о получении гражданства Франции. Она заверяла, что является гражданкой России и других паспортов у нее нет и не будет. Рок-дива потребовала от Минюста доказать в суде наличие иностранного финансирования, которого у нее никогда не было, но что явилось причиной признания ее иностранным агентом. В соответствующем реестре ее имя оказалось в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Земфира открыла в России новую компанию с названием «Родина» по одноименной песне артистки, в которой она размышляет о патриотизме. Фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.