Дочку Джигана избили в школе Жена Джигана Самойлова сообщила, что их дочь избил мальчик в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган

Жена российского хип-хоп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова сообщила в Telegram, что их дочь Ариелу избил мальчик в школе. По ее словам, девочка никогда не ругалась и не влезала ни в какие конфликты.

Приходит вчера домой Ариела и говорит: «Меня в школе избили». Я сейчас говорю, и у меня мурашки. Я начинаю выяснять, что случилось. В итоге ее реально побил мальчик, — заявила Самойлова.

По ее словам, руководство школы пошло навстречу родителям и конфликт удалось загладить. Самойлова подчеркнула, что обидчик ее дочери был наказан. При этом она поделилась с подписчиками, что до сих пор испытывает гнетущее состояние от случившегося.

Ранее в одной из школ в столичном районе Коптево четверо подростков жестоко избили одноклассника на перемене. Четверо подростков напали на ровесника и начали бить его руками и ногами, в результате чего он получил травмы живота и головы. Позднее мать доставила школьника в больницу, оттуда же о произошедшем сообщили в полицию. Правоохранители выясняют причину случившегося.