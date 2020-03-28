Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь актрисы Анастасии Завортнюк Анна на фоне пандемии коронавируса решила вспомнить о переезде и учёбе в США.

По словам девушки, она испытала восторг, когда узнала о поступлении в вуз Нью-Йорка с большой скидкой за высокий балл.

Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, — рассказала Анна.

После первого дня в университете она в слезах позвонила матери и попросилась обратно домой.

Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь, — рассказала дочь Заворотнюк.

Девушка послушала маму и спустя месяц обзавелась новыми друзьями, а позднее полностью привыкла к новому месту жительства. В США она провела четыре года и вернулась в Россию после того, как стало известно о болезни матери.

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Ранее NEWS.ru писал, что дочь Заворотнюк впервые отреагировала на комментарий своего подписчика, который касался актрисы. Раньше девушка предпочитала игнорировать все вопросы, которые касались состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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