https://static.news.ru/photo/6ad5d7b4-0b46-11ea-99b1-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь актрисы Анастасии Завортнюк Анна на фоне пандемии коронавируса решила вспомнить о переезде и учёбе в США.

По словам девушки, она испытала восторг, когда узнала о поступлении в вуз Нью-Йорка с большой скидкой за высокий балл.

Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, — рассказала Анна.

После первого дня в университете она в слезах позвонила матери и попросилась обратно домой.

Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь, — рассказала дочь Заворотнюк.

Девушка послушала маму и спустя месяц обзавелась новыми друзьями, а позднее полностью привыкла к новому месту жительства. В США она провела четыре года и вернулась в Россию после того, как стало известно о болезни матери.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Заворотнюк впервые отреагировала на комментарий своего подписчика, который касался актрисы. Раньше девушка предпочитала игнорировать все вопросы, которые касались состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня».