https://static.news.ru/photo/e62b9906-6872-11ea-81e7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые отреагировала на комментарий своего подписчика, который касался актрисы. Раньше девушка предпочитала игнорировать все вопросы, которые касались состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня».

А знаете мою мечту? Моя мечта: увидеть вашу прекрасную и красивую маму в новом сериале и вообще на телевидении. Дай Бог ей здоровья, она прелесть, — написал один из поклонников артистки.

Девушка ответила: «Так и будет».

Информация об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.