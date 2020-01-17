https://static.news.ru/photo/6bc1593c-39ef-11ea-9258-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой. Факт посещения звезды сыном взволновал поклонников артистки, которые предположили, что состояние актрисы ухудшилось.

Как сообщает Nation-News, до дня рождения сестры Анны Майкл ни разу не навестил звёздную маму в клинике. Пользователи Сети решили, что в этот раз сын мог приехать, чтобы попрощаться с ней.

Помимо них на мероприятии присутствовала также мама актрисы Валентина Борисовна с помощницей. Не смог принять участие в семейной встрече только муж артистки — фигурист Пётр Чернышёв. Он пытается заработать денег на дорогостоящее лечение жены, выступая в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дубакина назвала «страшной» ситуацию со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. По её словам, то, что происходит в семье артистки, она предпочитает не обсуждать, писал NEWS.ru.