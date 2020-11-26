Дочь Заворотнюк переехала в новую московскую квартиру

https://static.news.ru/photo/85dcb99e-307d-11eb-a118-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagam.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна переехала из загородного дома в новую квартиру в центре Москвы. Девушка показала кадры из апартаментов своим подписчикам на личной странице в социальной сети.

По словам Заворотнюк, ей очень нравится минималистичный ремонт. Сама себя дочь актрисы в таких вопросах, как переезд и оформление интерьера новой квартиры, назвала «страшной торопыгой».

На снимках, которые Анна обнародовала в сторис Instagram, видно, что в новом жилье девушки действительно мало мебели, а в отделке преобладают бежевый и коричневый цвета.

Анна Заворотнюк anna_zavorotnyuk/instagam.com

Не всё так плохо, скоро придёт мой диван, шкафы, кресла, — рассказала дочь Заворотнюк.

Также Анна попросила подписчиков помочь ей найти обеденный стол и стулья.

Мать девушки, которая отважно борется с раком мозга, сейчас живёт в загородном доме в посёлке Крекшино на юго-западе Московской области и уже выходит на прогулки. Правда, актриса делает это в сопровождении помощников, которые тщательно следят, чтобы Заворотнюк не сфотографировали папарацци.

Как ранее передавал NEWS.ru, дочь Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram снимок, который, как считают подписчики, намекает на скорую свадьбу девушки.

Анна Заворотнюк охотно делится в соцсетях бытовыми подробностями своей жизни — результатами визитов к стилисту, покупкой новых нарядов, отчётами о посещении интересных мест.