В Сети обсуждают скорое замужество дочери Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/8ed47644-2c0a-11eb-bf30-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram снимок, который, как считают подписчики, намекает на скорую свадьбу девушки.

Анна Заворотнюк охотно делится в соцсетях бытовыми подробностями своей жизни — результатами визитов к стилисту, покупкой новых нарядов, отчётами о посещении интересных мест. При этом девушка обходит стороной тему личной жизни. Однако последний пост в Instagram может быть исключением из этого правила.

На опубликованном фото девушка предстаёт в белом платье, похожем на свадебное. Пост сопровождается эмодзи — белым лебедем.

Рассказывайте, кто из вас замужем/женат и сколько лет вы вместе? — спросила Анна в подписи к снимку.

Часть подписчиков добросовестно ответили на вопрос, рассказав о своих отношениях. Другие же посчитали публикацию намёком и начали интересоваться, кто стал избранником девушки. Ответа она пока не дала.

Как передавал NEWS.ru, Анастасия Заворотнюк могла тайно посетить павильон киностудии имени Горького. Ряд источников сообщают, что актриса дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову о своей борьбе с тяжёлым онкологическим заболеванием.