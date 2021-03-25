Дочь Светланы Лободы заявила об участии в шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/653b8d2c-8db7-11eb-9312-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Светланы Лободы девятилетняя Ева заявила, что хочет участвовать в шоу «Голос». Об этом рассказала сама певица в эфире «Нового радио».

Артистка дала своё первое live-выступление после пандемии и ответила на вопросы о личной жизни. По её словам, плюс самоизоляции оказался в том, что она много времени смогла уделить своим детям и почувствовать себя «настоящей мамой».

Певица объяснила, почему вновь решила стать наставником в «Голос.Дети». Её уговаривали вернуться несколько лет, за это время Лобода получила от детей массу писем, но у неё не было времени. Хочет участвовать в конкурсе и её дочь Ева, которой вот-вот исполнится 10 лет.

Я сразу сказала, что этому не бывать, пока мама в жюри. А она мне в ответ: «К тебе бы и не пошла. Я хочу к Егору Криду!», — рассказала певица.

К слову, в адрес артистки звучит много критики за её поведение на шоу «Голос.Дети». В частности, Станислав Садальский высказался о вульгарной манере Лободы вести себя с детьми. Также много нареканий певица получила за слишком откровенные костюмы на детском проекте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале. Певица явилась на передачу в таком откровенном наряде, что Ургант буквально онемел при виде артистки.