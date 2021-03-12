Лобода смутила Урганта слишком откровенными нарядами

https://static.news.ru/photo/765f05ec-83b3-11eb-8c64-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале. Певица явилась на передачу в таком откровенном наряде, что Ургант буквально онемел при виде артистки.

Исполнительница надела роскошный мерцающий наряд с открытой спиной. Ведущий просто не смог не обойти вопрос о её внешнем виде, который, в частности, вызывает много разговоров на шоу «Голос.Дети», где Лобода является наставником.

Первое появление артистки на шоу в облегающем комбинезоне с экстремальным декольте заставило говорить зрителей не об участниках проекта, а о приличиях со стороны жюри. На передаче Урганта Лобода объяснила свой выбор наряда.

С этим костюмом был очень тяжёлый момент. Я заказала платье в Париже для «Голоса», абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до «Голоса». И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было, — рассказала певица.

Ведущий не удержался от того, чтобы не подколоть гостью и уточнил, точно ли она считает, что этот «пиджак», в котором она появилась на проекте, налез на неё, имея в виду декольте до пояса.

Это не пиджак, это комбинезон. И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно, — ответила солистка «ВИА Гры».

В разрезе, которым Лобода так смутила Урганта, действительно есть бежевая вставка и в целом нард выглядит очень эффектно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что певец Егор Крид ещё слишком молод для участия в проекте «Голос.Дети» как наставник. А певицу Светлану Лободу назвал старой.