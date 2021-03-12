Лобода смутила Урганта слишком откровенными нарядами

Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале. Певица явилась на передачу в таком откровенном наряде, что Ургант буквально онемел при виде артистки.
Исполнительница надела роскошный мерцающий наряд с открытой спиной. Ведущий просто не смог не обойти вопрос о её внешнем виде, который, в частности, вызывает много разговоров на шоу «Голос.Дети», где Лобода является наставником.
Первое появление артистки на шоу в облегающем комбинезоне с экстремальным декольте заставило говорить зрителей не об участниках проекта, а о приличиях со стороны жюри. На передаче Урганта Лобода объяснила свой выбор наряда.
С этим костюмом был очень тяжёлый момент. Я заказала платье в Париже для «Голоса», абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до «Голоса». И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было, — рассказала певица.
Ведущий не удержался от того, чтобы не подколоть гостью и уточнил, точно ли она считает, что этот «пиджак», в котором она появилась на проекте, налез на неё, имея в виду декольте до пояса.
Это не пиджак, это комбинезон. И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно, — ответила солистка «ВИА Гры».
В разрезе, которым Лобода так смутила Урганта, действительно есть бежевая вставка и в целом нард выглядит очень эффектно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что певец Егор Крид ещё слишком молод для участия в проекте «Голос.Дети» как наставник. А певицу Светлану Лободу назвал старой.