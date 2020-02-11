https://static.news.ru/photo/1ffc5082-4c6a-11ea-bb72-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Анны Седоковой от первого брака Алина Белькевич рассказала, каково быть родственницей знаменитости. Пятнадцатилетняя девочка разоткровенничалась с подписчиками в Instagram.

Алина рассказала, что большую часть провела в Америке, в Москву приехала, когда ей было 11 лет, и сразу оказалась в центре внимания. Девочка понимала, что многие общаются с ней только ради знакомства с её знаменитой мамой, что было очень обидно. Подросток чувствовала себя «как на выставке».

@lalina_one

У каждого второго была своя личная цель для общения со мной, и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно, — признаётся девочка.

Она считала себя очень несчастной, злилась на весь мир и в итоге пожаловалась маме. Анна Седокова посоветовала дочери повернуть родство с ней себе на пользу и пересмотреть ситуацию с этой точки зрения. В итоге у ребёнка всё наладилось, теперь она уверена, что иметь такую маму — «просто супер».

Алина назвала маму «своей мотивацией», благодаря маме у девочки есть всё.

Я очень рада, что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит, ведь вместе мы можем пройти любой путь, — написала трогательные слова дочь Седоковой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники 37-летней певицы Анны Седоковой заподозрили звезду в том, что она беременна в четвёртый раз. Её начали атаковывать вопросами.