Дочь Началовой поразила фанатов красотой, взятой от матери

https://static.news.ru/photo/36aae4b0-35cb-11eb-95f9-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Юлии Началовой Вера отмечает своё 14-летие. В связи с этим бабушка девочки опубликовала её фото и написала в адрес внучки поздравление.

Таисия Началова отметила, что Вера ждёт получения паспорта.

Сегодня у нашей Верочки День Рождения! С особым трепетом и волнением ждём первый паспорт! — подписала фото повзрослевшей дочери певицы её бабушка.

Именинницу поспешили поздравить поклонники Началовой. С изумлением они отметили, как похорошела и выросла девочка, как с годами она становится копией своей матери.

«Как она напоминает мамочку свою, всю красоту впитала», — с восторгом и сожалением пишут в комментариях пользователи.

Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. После развода родителей девочка жила с матерью, а после трагической гибели певицы — с отцом и его новой семьёй.

Но совсем недавно стало известно, что Вера живёт с бабушкой и дедушкой — родителями матери. Бабушка с удовольствием рассказывает о внучке, радуя поклонников её талантами и успехами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственной дочери Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, 1 декабря исполнилось 14 лет. Накануне с днём рождения Веру поздравили её отец футболист Евгений Алдонин и бабушка Таисия Началова.