Дочь Игоря Крутого Виктория вызвала восхищение поклонников на фото в чёрном купальнике. Девушка продемонстрировала красивые пышные формы.
Голова Виктории прикрыта соломенной шляпкой.
Загораем на солнышке, — подписала снимок девушка.
Поклонники поспешили выразить дочери композитора свой восторг. «Вика, ты воплощение красоты», «Прелесть, обожаю тебя», «Какая роскошь!», так и сыпали комплиментами подписчики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России композитор Игорь Крутой не исключил возможности открытия отделения своей Академии музыки за рубежом, в том числе в США. По его словам, для этого необходимо заранее изучить конъюнктуру.
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