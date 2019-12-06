https://static.news.ru/photo/582522c8-196a-11ea-997e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой с женой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Игоря Крутого Виктория вызвала восхищение поклонников на фото в чёрном купальнике. Девушка продемонстрировала красивые пышные формы.

Голова Виктории прикрыта соломенной шляпкой.

Загораем на солнышке, — подписала снимок девушка.

Поклонники поспешили выразить дочери композитора свой восторг. «Вика, ты воплощение красоты», «Прелесть, обожаю тебя», «Какая роскошь!», так и сыпали комплиментами подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России композитор Игорь Крутой не исключил возможности открытия отделения своей Академии музыки за рубежом, в том числе в США. По его словам, для этого необходимо заранее изучить конъюнктуру.