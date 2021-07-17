Директор МакSим призвала не сравнивать ситуацию певицы с болезнью Началовой

Директор МакSим попросила не сравнивать болезнь певицы со случаем покойной Юлии Началовой, умершей от осложнений, вызванных подагрой, в 2019 году. Об этом Маргарита Соколова написала на своей странице в Instagram.

В комментариях в соцсети некоторые пользователи заметили, что ситуация с МакSим очень напоминает ту, которая происходила вокруг певицы Началовой. Тогда также говорили, что у неё всё нормально, потом сказали, что она в коме, но в стабильном состоянии.

В ответ Соколова призвала не проводить параллели между этими случаями.

Не надо сравнивать случаи. Да, я думаю, все имеют право на личное пространство. И вы тоже, наверное, не хотели бы, чтобы вашу частную жизнь выложили на всеобщее обозрение, — отметила директор МакSим.

Юлия Началова умерла в 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет. Слухи о её болезни появились за несколько месяцев до смерти артистки. Однако представители звезды слухи о тяжёлой болезни не подтверждали.

Ранее Маргарита Соколова рассказала, почему МакSим, несмотря на высокую температуру, решила выйти на сцену в Казани и не стала в последний момент отменять своё выступление. По её словам, она не хотела подвести публику, а также побоялась новых слухов о наличии у неё алкогольной зависимости.

38-летнюю Марину Абросимову (МакSим) госпитализировали 16 июня. Через три дня её подключили к ИВЛ. Артистка не может дышать самостоятельно. У неё поражено более 70% лёгких.