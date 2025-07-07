Названа возможная причина смерти сотрудника Росжелдора на рабочем месте

Заместитель начальника земельного фонда Федерального дорожного агентства и сотрудник Росжелдора Андрей Корнейчук умер на рабочем месте, предварительно, от сердечной недостаточности, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Андрей Корнейчук умер на рабочем месте. Причина смерти — остановка сердца, никакого криминала нет, — уточнил собеседник агентства.

Инцидент произошел в здании Министерства транспорта на Старой Басманной. По словам очевидцев, Корнейчук внезапно почувствовал себя плохо, резко встал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.

Ранее Минтранс РФ опубликовал последние кадры с экс-главой ведомства Романом Старовойтом. На видео чиновник проводит совещание в ситуационном центре по вопросам работы аэропортов во время массовых задержек рейсов. Старовойт акцентировал необходимость соблюдения правил предоставления пассажирам питания, воды и размещения, поручив Ространснадзору и транспортной прокуратуре усилить контроль за этим вопросом.