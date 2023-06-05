«Уже вернулся»: директор Джигурды раскрыл детали поездки в зону СВО Директор Джигурды рассказал, что актер ездил в Донецк на день рождения командира полка

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда, недавно вернувшийся из Донецка, ездил в ДНР отмечать день рождения командира одного из полков, с которым подружился, заявил NEWS.ru директор артиста Евгений. Собеседник подчеркнул, что Джигурда посещает Донбасс с 2014 года и намерен продолжить свои поездки.

Сейчас мы уже вернулись из Донецка, он постоянно туда ездит, еще с 2014 года, и, думаю, продолжит в будущем. <...> Он подружился с командиром полка, в очень хороших отношениях сейчас и на день рождения Никита решил ему лично подарок сделать, поэтому поехал [в зону СВО], — сообщил директор Джигурды.

Ранее Джигурда опубликовал фото и видео в военной форме, как он пишет, из зоны проведения специальной военной операции. В соцсети он написал, что находится на Угледарском направлении, и показал работу минометного расчета. Артист также заявил, что ездит в Донбасс «без кураторов от власти», которые запрещают посещать опасные места.

До этого актер отмечал важность создания патриотических проектов. Артист рассказал, что в условиях спецоперации на Украине такие проекты противостоят Западу и объединяют многонациональную страну.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что Джигурда отправляет ей фото и видеокадры из Донецка. По ее словам, в планах Джигурды было участие в концерте в Балашихе, однако актер вместо этого уехал поддерживать дух российских военнослужащих.