Волочкова рассказала, что Джигурда не забывает отправлять ей из Донецка Волочкова рассказала, что Джигурда отправляет ей видео и фото из Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что актер Никита Джигурда отправляет ей фото и видеокадры из Донецка. По ее словам, в планах Джигурды было участие в заключительном концерте в Балашихе, однако актер вместо этого уехал поддерживать дух российских военнослужащих.

Он находится в Донецке, присылает мне фотографии и видео. Он должен был учувствовать в заключительном спектакле у нас в Балашихе, но не смог, потому что срочно поехал туда поддерживать дух солдат, — сказала Волочкова.

Ранее Джигурда опубликовал фото и видео в военной форме, как он пишет, из зоны проведения специальной военной операции. В соцсети он написал, что находится на Угледарском направлении, и показал работу минометного расчета. Артист также заявил, что ездит в Донбасс «без кураторов от власти», которые запрещают посещать опасные места.

До этого актер отмечал важность создания патриотических проектов. Артист рассказал, что в условиях спецоперации на Украине они противостоят Западу и объединяют многонациональную страну.

4 июня Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали анонсированное прежде крупномасштабное наступление. Утром 4 июня противник двинул крупные силы сразу на пяти участках линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении