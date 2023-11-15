«Дешевка! Никогда не прощу!»: Лолита запретила Разину приезжать в Россию Лолита пообещала Разину «большие проблемы» при въезде в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Пeвица Лолита Милявская в YouTube-шоу «Алла Шишкина/Без воды» пообещала «большие проблемы» продюсеру Андрею Разину, если он вернется в Россию. Так исполнительница отреагировала на недавнее обещание Разина проклясть всех артистов, которые выступили на концерте в память вокалиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. Лолита заявила, что никогда не простит Разина за его высказывания.

Мразин к шоу-бизнесу не имеет отношения. Это мошенник. К счастью — свалил, главное, чтобы к нашей стране не приближался, мы его тут не ждем. Никогда не прощу. Дешевка, альфонсище! Он жил за счет Шатунова. Гарантирую при въезде в страну большие проблемы. Мы здесь договорились всем сообществом артистов. Этого мы ему не простим, чтоб он это понимал, падаль. Пусть только попробует въехать в страну, — сообщила Лолита.

Ранее Разин назвал певицу Лолиту Милявскую «лоховкой» и «бесстыжей мордой», которая «за бутылку пива и сигареты отдавалась». Он заявил, что был «советским миллионером», которому завидовал весь шоу-бизнес, и пожелал Лолите и другим российским артистам «сдохнуть от зависти».

Ранее Разин назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холл» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.