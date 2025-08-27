День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:30

«Делал подставы»: Волочкова порвала связь с одним звездным другом

Волочкова призналась, что разорвала дружбу с Джигурдой

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что больше не общается с шоуменом Никитой Джигурдой. В интервью блогеру Амирану Сардарову на YouTube она пояснила, что бывший друг якобы пытался заполучить славу за счет ее популярности.

Это человек, который на моем имени, хотя у него, вроде, свое достаточно известное, всегда делал подставы, на всех моих мероприятиях всегда что-то такое придумывал. Какие-то домашние видео, — пояснила Волочкова.

По словам балерины, шоумен снимал контент на ее домашних посиделках. Помощница танцовщицы просила Джигурду удалить кадры, однако он отказался. Позже видео появились в Сети, рассказала Волочкова. Она также сильно возмутилась поступком бывшего друга.

А я что не человек? Я имею право жить так, как я хочу? Помимо балетного зала и сцены, — задалась вопросами балерина.

Также стало известно, что дочь Волочковой вышла замуж. В мае балерина устроила для девушки пышный свадебный банкет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Анастасия рассказывала, что организовала торжество по бартеру, оценив его в 3 млн рублей

Анастасия Волочкова
Никита Джигурда
Друзья
контент
