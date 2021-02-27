Дарья Мороз почтила память погибшей мамы редким фото

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Скандально известный актёр Никита Джигурда, который на днях официально воссоединился со своей женой Мариной Анисиной, вновь остался один. Олимпийская чемпионка улетела из России.

Как пишет «Экспресс газета», Анисина отправилась во Францию, где живут их общие с Джигурдой дети — Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Ранее сообщалось, что наследники не смогли присутствовать на свадьбе своих родителей...