Дарья Мороз почтила память погибшей мамы редким фото

Российская актриса Дарья Мороз почтила память трагически погибшей мамы, тоже артистки, Марины Левтовой (1959-2000). Она опубликовала в социальной сети редкое фото с родственницей, а также снимок с кладбища, где похоронена покойная. 27 февраля 2021-го исполнился 21 год со дня смерти Левтовой из-за несчастного случая.
Той зимой Левтова каталась на снегоходах с семьёй и друзьями. Вместе с дочерью Дашей они сидели на транспортном средстве, управляемым бизнесменом Михаилом Рудяком. Коммерсант не увидел под снегом глубокий овраг и въехал в него, в результате чего техника перевернулась. Наследница артистки получила только лёгкие повреждения, но её мать получила тяжёлую травму, ударившись о дерево. Она скончалась в больнице. Через семь лет от последствий инцидента не стало и Рудяка.
21 год сегодня. А фотка со съёмок «Фортуна» Г[еоргия].Данелия. Мама, — написала Мороз под публикацией.
Подписчики поддержали актрису в комментариях.
Она наблюдает за Вами сверху.
Марина продолжается в тебе и в Ане (дочь Дарьи Мороз от режиссёра Константина Богомолова. — NEWS.ru).
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