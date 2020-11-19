Дана Борисова пояснила, почему российские артисты стали бедствовать

https://static.news.ru/photo/ee7e7ac4-2a6e-11eb-82c3-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagam.com

Многие российские артисты действительно лишились заработка из-за пандемии коронавируса, заявила телеведущая Дана Борисова. По её словам, она неоднократно слышала жалобы представителей отечественного шоу-бизнеса.

Все, кто «заточен» был на корпоративы, сейчас палец сосут, поскольку никаких предложений нет. Раньше мы всегда ждали Новый год, потому что можно заработать хорошую денежку, — отметила Борисова в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом телеведущая подчеркнула, что сама не принимает участие в корпоративах. По её мнению, это довольно нестабильный способ заработка. Куда приятнее зарабатывать на рекламе, писать книги или вести аккаунты в социальных сетях.

Борисова также обратила внимание на тот факт, что сегодня «даже такие гиганты», как Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и Елена Воробей, «требуют скидок на продукты». Однако основной удар пандемии пришёлся на обычных граждан, которые не обладают никакими накоплениями.

Некоторое время назад ряд российских артистов пожаловались властям на то, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, существенно сказались на их заработках. Среди недовольных деятелей искусства оказались Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, которые призвали своих коллег не участвовать в съёмках новогодних шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Мариам Мерабова, участвовавшая в шоу «Голос», посетовала на тяжёлую жизнь музыкантов в период пандемии коронавируса. По её мнению, для получения льгот необходимо разграничить понятие «музыкант» и «артист шоу-бизнеса».