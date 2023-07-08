Дайнеко рассказала о незваном госте с пивом в номере якутского отеля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Виктория Дайнеко

Гостиничный номер певицы Виктории Дайнеко во время гастролей в Якутске посетил незваный гость, который распивал там пиво. Как артистка рассказала Telegram-каналу SHOT, следы пребывания постороннего она обнаружила уже после его ухода. По словам певицы, стакан с недопитым пивом стоял на журнальном столике, на полу в углу находилась открытая бутылка, а на столе лежала смятая салфетка и вилка.

Таинственного любителя пива певица вычислила по сумке, стоявшей рядом с дверью номера, и еще одной бутылке пенного напитка. Им оказался пьяный помощник организатора ее концерта. Дайнеко уточнила, что мужчина приходил в номер рано утром, когда она уходила на завтрак. Артистка добавила, что о причинах его визита не догадывается, и порадовалась, что он не пришел в ее комнату ночью.

Ключи от номера певицы он выпрашивал у сотрудников отеля и каким-то образом получил, певица обратилась в полицию.

Вот такой отель, что они могут отдать ключи от чужого номера абсолютно неадекватному человеку, — заключила Дайнеко.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о сложной ситуации с бронированием отелей на юге России. Гостиницы Краснодарского края уже заполнены на 80–90%, но места в них еще можно найти, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.