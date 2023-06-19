В РСТ рассказали о сложной ситуации с бронированием отелей на юге России Вице-президент РСТ Горин: отели Краснодарского края заполнены на 80-90%

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отели Краснодарского края уже заполнены на 80-90%, но места в гостиницах еще можно найти, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он предположил, что не все еще забронировано туристами из-за транспортной логистики.

Несмотря на большой объем бронирований, во многих отелях он достигает 80-90%, но места в отелях еще есть. До сих пор не все аэропорты открыты, есть вопросы транспортной логистики. Сейчас многие путешествуют туда на машине, в таком случае гостиницу можно забронировать через онлайн-ресурсы агрегаторов туроператоров, — сказал Горин.

Ранее Горин заявил, что этим летом большую часть нагрузки в Краснодарском крае взял на себя аэропорт в Сочи. В связи с этим он посоветовал добираться до места отдыха через аэропорт Минеральных Вод, если позволяет маршрут. Также эксперт призвал не затягивать с покупкой билетов на поезд, так как может не хватить купе на всю семью.

Горин добавил, что часть туристов выбирают автобусные перевозки или путешествуют на машине. В этом случае гостиницу можно забронировать через онлайн-ресурсы агрегаторов туроператоров. Также при планировании поездки в Краснодарский край Горин рекомендовал рассмотреть пакетные предложения туроператоров и заранее запланировать экскурсионную программу.