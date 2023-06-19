Россиянам рассказали, как лучше добраться до Краснодарского края этим летом Вице-президент РСТ Горин призвал не затягивать с билетами на поезд до Краснодарского края

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В этом году добраться до курортов Краснодарского края можно на самолете, поезде, автобусе или на собственном автомобиле, а для комфортной поездки нужно знать несколько важных моментов, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, этим летом большую часть нагрузки взял на себя аэропорт Сочи. В связи с этим Горин посоветовал добираться до места отдыха через аэропорт Минеральных Вод, если позволяет маршрут. Также эксперт призвал не затягивать с покупкой билетов на поезд, так как может не хватить купе на всю семью.

С учетом динамического ценообразования июнь и август являются периодом максимальной востребованности в авиации и на железной дороге. РЖД поставляют дополнительные поезда, и нужно отслеживать их статус. На определенных направлениях в определенные даты не хватает купе на всю семью. Иногда остаются только верхние или боковые полки. Билеты на поезда открываются от 45 дней и далее. Это не всегда удобно, потому что можно купить билет туда, а обратно еще нет, — сказал Горин.

Он добавил, что часть туристов выбирают автобусные перевозки или путешествуют на машине. В этом случае гостиницу можно забронировать через онлайн-ресурсы агрегаторов туроператоров. Также при планировании поездки в Краснодарский край Горин рекомендовал рассмотреть пакетные предложения туроператоров и заранее запланировать экскурсионную программу.

Ранее консультант по путешествиям и тревел-блогер Евгения Друкер посоветовала при путешествии в Сочи обязательно посетить город Адлер. Она уточнила, что особенно интересными для туристов будут объекты, созданные к Олимпиаде-2014.