Тревел-блогер перечислила лучшие места для туристов в Сочи Тревел-блогер Друкер посоветовала посетить Адлер при путешествии на Кубань

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Вид на олимпийские объекты в Адлере

Консультант по путешествиям и тревел-блогер Евгения Друкер в разговоре с NEWS.ru посоветовала при путешествии в Сочи обязательно посетить город Адлер. Она уточнила, что особенно интересными для туристов будут объекты, созданные к Олимпиаде-2014.

Все путешествия отталкиваются от того, что вы собираетесь посетить. Так как мы говорим о Сочи, я советую посетить обязательно Адлер — олимпийские объекты, Имеретинская набережная, Сочи-парк, Красная Поляна, канатные дороги, их несколько, можно также из Сочи в Абхазию съездить. Также можно пройтись по паркам — дендрарий или различные парки при санаториях, — рассказала Друкер.

Ранее блогер порекомендовала путешественникам заранее бронировать отели в Сочи вдоль запланированного маршрута. Это, по ее словам, сэкономит деньги на проезд и позволит чаще менять обстановку.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в кулуарах ПМЭФ рассказал NEWS.ru, что планирует с семьей поехать на отдых в Сочи. Он мог бы отправиться в отпуск на Алтай, Кавказ или Камчатку, но выбрал курортный город на Кубани, чтобы поехать на море вместе с детьми.