Стало известно, где Хинштейн будет отдыхать с семьей Хинштейн рассказал о планах поехать с семьей на отдых в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в кулуарах ПМЭФ рассказал NEWS.ru, что этим летом планирует вместе с семьей поехать на отдых в Сочи. Депутат отметил, что мог бы отправиться в отпуск на Алтай, Кавказ или Камчатку, но выбрал курортный город на Кубани, чтобы поехать на море вместе с детьми.

Предпочитаю Сочи, потому что у меня маленькие дети, которым [отдохнуть] на море с точки зрения здоровья очень-очень важно и нужно. Когда дети у меня летом уезжают в теплые края на море, они потом весь год не болеют. Для меня их здоровье важнее, чем собственный туристический интерес, — объяснил Хинштейн.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о подорожании отдыха в Сочи в этом сезоне на 30–40%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что рост цен на внутрироссийский летний отдых, как правило, не выходит за рамки инфляции или даже остается ниже. По его мнению, если некоторым россиянам цены на отдых кажутся завышенными, то только из-за того, что у многих просто не хватает на него средств.

Он рассказал, что маржинальность в туристическом секторе является одной из самых низких, потому что отельеры, на которых давят налоги и другие факторы, постоянно вынуждены маневрировать и подстраиваться под спрос. Эксперт назвал сложившуюся ситуацию на рынке отражением общего экономического состояния и спроса на фоне недостаточного предложения.