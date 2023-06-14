Россиянам объяснили, почему отдых внутри страны кажется дорогим В Союзе туриндустрии объяснили нехваткой денег возмущение россиян ценами на летний отдых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на внутрироссийский летний отдых, как правило, не выходит за рамки инфляции или даже остается ниже, заявил в беседе с Lenta.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, если некоторым россиянам цены на отдых кажутся завышенными, то только из-за того, что у многих просто не хватает на него средств.

Цены кажутся завышенными из-за того, что у потребителя не хватает средств. Понятно, что повсеместно цены не могут оставаться на одном и том же уровне, но растут они, как правило, в пределах инфляции, от 5% до 15%, — отметил Барзыкин.

Он рассказал, что маржинальность в туристическом секторе является одной из самых низких, потому что отельеры, на которых давят налоги и другие факторы, постоянно вынуждены маневрировать и подстраиваться под спрос. Эксперт назвал сложившуюся ситуацию на рынке отражением общего экономического состояния и спроса на фоне недостаточного предложения.

Взрывного роста цен нет, но понятно, что они формируются в зависимости от спроса. Июль — август традиционно будут более дорогими, чем остальные месяцы, зато с 1 октября цены упадут на 10–15%, — спрогнозировал Барзыкин.

По его словам, рост цен на отдых не является погоней предпринимателей за сверхвыгодой, поскольку в отельном бизнесе в России она практически невозможна из-за крайне низкой маржинальности и длительной окупаемости.

Издание сообщает, что, согласно данным социсследования, российские туристы считают цены на отдых в стране слишком высокими. 44% респондентов назвали их лишь слегка высокими, 31% — чрезмерными, 19% сочли отдых в России доступным.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о подорожании отдыха в Сочи в этом сезоне на 30–40%.