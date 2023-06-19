Тревел-блогер рассказала, как лучше всего отдохнуть в Сочи в 2023 году Тревел-блогер Друкер: бронировать номера в отелях перед отдыхом в Сочи лучше заранее

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Готовясь к отдыху в Сочи, для удобства лучше заранее забронировать места в отелях по траектории путешествия, предупредила в комментарии NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, это сэкономить на проезде и позволит сменить обстановку.

Разрабатывая поездку в Сочи, мы бронировали жилье в разных местах. Планируя путешествие именно так, вы позволяете себе сменить обстановку, исключить дополнительные поездки и сэкономить на транспорте, потому что общественный транспорт, например, едет очень долго, — говорит Друкер.

Отели блогер предлагает выбирать в зависимости от того, каким видом транспорта путешественник собирается передвигаться.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в кулуарах ПМЭФ рассказалNEWS.ru, что планирует вместе с семьей поехать на отдых в Сочи. Он мог бы отправиться в отпуск на Алтай, Кавказ или Камчатку, но выбрал курортный город на Кубани, чтобы поехать на море вместе с детьми.

В июне на Краснодарский край обрушились ливни, в результате которых часть районов в Сочи оказались подтоплены. Специальная комиссия подтвердила, что пострадали 22 жилых дома.