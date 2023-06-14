Власти Сочи признали, что 22 дома повреждены из-за наводнения

Фото: t.me/opershtab23

Мониторинговые группы зафиксировали ущерб жителям 22 домов в Сочи из-за подтоплений, в этих домах проживают 126 человек. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта. Также специалисты подтвердили существенные повреждения на двух городских улицах и трех мостах.

В зоне подтопления сегодня работали семь мониторинговых групп. По результатам обследований подтвержден ущерб в 22 домах, где проживают 126 человек. Работали четыре мобильных приемных, специалисты которых помогали сочинцам в составлении актов об утрате имущества. Стихией повреждены инфраструктура на двух городских улицах и три моста, — говорится в сообщении мэрии.

Для расчистки и уборки города привлечено более 220 человек и 48 единицы спецтехники. Также в городе продолжают восстанавливать электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение. Электричество вернулось в 66% городских домохозяйств.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил руководству бальнеологического курорта «Мацеста» перенести процедуры для отдыхающих. Администрация временно закрыла пляжные территории до полного восстановления погоды.