«Чувство вины»: известный режиссёр поделился воспоминаниями о Зарецком

https://static.news.ru/photo/418df5a8-913c-11eb-bac6-96000091f725_660.jpg Александр Зарецкий Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный режиссёр Анатолий Берсенёв поделился своими воспоминаниями о недавно скончавшемся лидере рок-группы «Старый приятель» Александре Зарецком. Знаменитость признался, что испытывает сильное чувство вины перед музыкантом, так как в своё время снял для коллектива провальный клип на песню «Новый день календаря».

У меня чувство вины, потому что мы завалили ему клип. Я неправильно подобрал команду, и всё рухнуло. Всё было ошибочно, — рассказал режиссёр.

По его словам, в те времена он был успешным клипмейкером и часто работал с музыкантами. Из-за этого, как заметил Берсенёв, он стал более глупым и его действия привели к полному провалу музыкального видеоряда.

Впрочем, знаменитость отметил, что почивший рок-музыкант не держал на него зла за это. По словам режиссёра, Зарецкий всегда отзывался о нём положительно и называл «самым лучшим чуваком», передаёт Пятый канал.

Очень приятный и хороший человек, невероятно, — поделился Берсенёв своим впечатлением о музыканте.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. Ему было 53 года. В конце февраля музыкант заразился коронавирусом. В этой связи был перенесён запланированный на конец марта концерт группы. Сам музыкант 11 марта сообщил поклонникам, что уже находится дома. 23 марта он отпраздновал день рождения, а 26 марта перенёс инфаркт, после чего впал в кому.