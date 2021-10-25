«Что там? Трупы? Да на фиг!»: сестра Ефремова высказалась о ДТП с Собчак

Сестра Михаила Ефремова Анастасия сравнила ДТП, в которые попали её брат и Ксения Собчак. Обе аварии оказались со смертельным исходом, но сестра актёра не видит в них ничего общего, о чём заявила в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

По словам Анастасии Ефремовой, телеведущая часто говорит эпатажные вещи, тем самым позиционируя себя как личность циничную и эгоистичную. Именно этим, считает сестра актёра, и объясняется вызывающее поведение светской львицы и её равнодушие к аварии, участником которой она стала в Сочи.

Я не вижу связи в аварии своего брата и Ксении Собчак. Насколько я понимаю, у неё существует некая маска, которая заключается в том, что она такая циничная, эгоистичная. Ей на всё положить, — сравнила два ДТП Анастасия.

При этом сестра Михаила Ефремова отметила, что Собчак всегда вела себя так и вряд ли кого-то этим можно удивить.

Она в каждом интервью, которое я слышала, говорит абсолютно эпатажные вещи. Говорит, что ненавидит детей. Да ей данная ситуация просто по кайфу. Она говорит: «Я такая Собчак. Что там? Трупы? Да на фиг». Села и уехала, — высказалась по поводу телеведущей сестра актёра.

В оправдание своему брату Анастасия добавила, что тот всё же не скрылся с места устроенной им в центре Москвы аварии. И вряд ли проехал бы мимо подобного ДТП, если бы стал его очевидцем.

Даже если мимо проезжал такой аварии, то он бы остановился. Просто вышел и оказал первую помощь, — уверена сестра актёра.

Михаил Ефремов, по вине которого погиб человек, отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП. Ксения Собчак была пассажиром автомобиля, водитель которого спровоцировал аварию, где погибла женщина.

Ранее Лера Кудрявцева жёстко прошлась по Ксении Собчак, осудив её за оставление места смертельного ДТП, в которое телезвезда попала в Сочи. Ведущая заявила, что человеческий фактор ещё никто не отменял.