Кудрявцева осудила Собчак за побег с места смертельного ДТП в Сочи

Лера Кудрявцева жёстко прошлась по Ксении Собчак, осудив её за оставление места смертельного ДТП, в которое телезвезда попала в Сочи. Ведущая в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ заявила, что человеческий фактор ещё никто не отменял.

Если ты можешь помочь — ты должен помочь. Я, конечно, слышала, что говорит Ксения Собчак. Чем бы она помогла, что бы она сделала... Но, я думаю, что все мы люди и человеческий фактор никто не отменял. Хотя бы просто спросить, чем помочь, — аргументировала ведущая.

Кудрявцева заметила, что и сама не может заранее приезжать в аэропорт и делает всё в последний момент. Но это не значит, что надо действовать в угоду своим интересам.

В качестве примера телеведущая рассказала шокирующий случай из своей жизни, когда она тоже стала очевидцем смертельного ДТП. При этом ведущая не смогла сдержать слёз, вспоминая о трагедии.

Случилась авария лоб в лоб. Что я сделала. Я дала по тормозам. Выскочила быстрее всех мужиков, которые там остановились. Там погибли в аварии отец и мать. У них на руках был двухлетний ребёнок, — рассказала Кудрявцева.

По её словам, она была единственной женщиной на месте аварии, пока мужчины вытаскивали погибших из машины.

Мне сунули этого ребёнка в руки. Я взяла его и выковыривала изо рта стекла. Вот набитые у ребёнка в глазах стёкла, в щеках, во рту. Я не знаю, спасли его или нет, — разрыдалась ведущая.

Ранее телеведущая Ксения Собчак на допросе в полиции Сочи не смогла предоставить следователям документы, которые бы подтвердили её травмы, полученные в резонансном ДТП. При этом она уверяла, что в медицинское учреждение обращалась.