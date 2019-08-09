Телеведущая Алёна Водонаева рассказала своим подписчикам в Instagram, где проводит каникулы её 8-летний сын Богдан.
Водонаева вместе с сыном недавно вернулись из Лос-Анджелеса. Там они отдыхали больше месяца. Теперь мальчик отправился в отпуск со своим отцом бизнесменом Алексеем Малакеевым в Казахстан.
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Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам Кажется я начинаю догадываться почему мы развелись 8 лет назад Даю себе обещание за эти две недели разобрать все фотографии наших американских приключений. Ну и похудеть на 2 кг. Тоже обещаю. Аминь
Мама Богдана практически не знает, чем отец и сын сейчас занимаются. По её словам, они в степи, «бродят где-то, сообщений не пишут».
У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись 8 лет назад, — написала она.
Водонаева пообещала своим подписчикам в ближайшее время разобрать фото из США и похудеть на два килограмма.
Ранее News.ru писал, что слова 37-летней теледивы о России разгневали пользователей Сети.