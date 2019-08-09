https://static.news.ru/photo/ac1a57cc-bc40-11e9-a634-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала своим подписчикам в Instagram, где проводит каникулы её 8-летний сын Богдан.

Водонаева вместе с сыном недавно вернулись из Лос-Анджелеса. Там они отдыхали больше месяца. Теперь мальчик отправился в отпуск со своим отцом бизнесменом Алексеем Малакеевым в Казахстан.

Мама Богдана практически не знает, чем отец и сын сейчас занимаются. По её словам, они в степи, «бродят где-то, сообщений не пишут».

У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись 8 лет назад, — написала она.

Водонаева пообещала своим подписчикам в ближайшее время разобрать фото из США и похудеть на два килограмма.

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