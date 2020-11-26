Бывший гитарист Стаса Михайлова публично извинился перед певцом за клевету

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Музыкант из коллектива исполнителя шансона Стаса Михайлова, гитарист Вячеслав Кузнецов, известный под псевдонимом Слава Маркес, принёс публичные извинения артисту из-за того, что обвинил его в скупости.

Гитарист объяснил свои обвинения в адрес любимца российских женщин тем, что с лета он в коллективе Михайлова не работал и не мог знать, как на самом деле обстоят дела. По словам Кузнецова, «сейчас поддержка музыкантам оказывается и всё хорошо».

Извиняюсь, что мои комментарии могли принести переживания Стасу, его семье и всем нам. Я очень надеюсь, что между нами остались хорошие отношения и желаю скорейших концертов, — написал гитарист в Instagram.

После того как Михайлов выступил на программе «60 секунд», где он утверждал, что несмотря на пандемию продолжает платить своим артистам, Кузнецов заявил, что это ложь и певец не дал своим сотрудникам ни копейки.

После в адрес певца посыпались обвинения во лжи. Так, Александр Скляр ранее назвал артиста «упырём» за то, что тот бросил своих сотрудников на произвол судьбы. Жёстко раскритиковал Михайлова и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который назвал певца «странным шмелём», из которого «не вышел Иисус».

В среду жена шансонье Инна Михайлова в Instagram сообщила, что музыкант Александр Скляр принёс ему извинения за оскорбления, а также опубликовала запись телефонного разговора с бывшим гитаристом, который жаловался на «невыплаты» гонораров, и доказывающую клевету, сообщал NEWS.ru.