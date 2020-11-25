Жена Стаса Михайлова опубликовала доказательства клеветы экс-гитариста

https://static.news.ru/photo/01046cfc-2f52-11eb-b91c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/inamikhaylova

Супруга любимого певца российских женщин Стаса Михайлова Инна в Instagram сообщила, что музыкант Александр Скляр принёс ему извинения за оскорбления, а также опубликовала запись телефонного разговора с бывшим гитаристом, который жаловался на «невыплаты» гонораров, и доказывающую клевету.

Поводом для скандала среди музыкантов стало выступление Михайлова на программе «60 секунд», где он утверждал, что несмотря на пандемию, продолжает платить своим артистам. После этого гитарист Вячеслав Кузнецов заявил, что это ложь и певец не дал своим артистам ни копейки.

Прямой разговор Стаса с экс-гитаристом (слушайте аудио), который на днях дал комментарий насчёт «невыплаты» средств музыкантам артиста за выполняемую работу. Теперь решайте сами, чего заслуживает этот человек — осуждения или поощрения, — написала Инна.

После заявления Михайлова о том, что он поддерживает работающих на него музыкантов, в адрес певца посыпались обвинения во лжи. Так, Александр Скляр ранее назвал артиста «упырём» за то, что тот бросил своих сотрудников на произвол судьбы. Как отметила Инна, Скляр за упыря извинился.

Жёстко раскритиковал Михайлова и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который назвал певца «странным шмелём», из которого «не вышел Иисус».

Ранее пресс-секретарь звезды Анна Исаева объяснила, что у музыканта с певцом произошёл конфликт, в результате которого тот был уволен после неявки на концерт в Якутии. Другие же музыканты претензий к Михайлову не имеют и, напротив, благодарят его за материальную поддержку, писал NEWS.ru.